Нацбанк поднял курс евро и курс доллара на 26 ноября

Нацбанк Беларуси увеличил курс доллара, курс евро и курс российского рубля на 26 ноября, среду.

Источник: Комсомольская правда

В Национальном банке скорректировали курсы валют на 26 ноября, среду. Так, стали выше курс доллара, курс евро и курс российского рубля.

Официальные курсы белорусского рубля по отношению к иностранным валютам Нацбанк устанавливает ежедневно. В том числе курсы доллара, евро и российского рубля, операции с которыми чаще всего совершают белорусы в банках.

В частности, на среду, 26 ноября, Национальный банк определил такие курсы валют: 1 доллар США равен 2,9243 белорусского рубля, 1 евро — 3,3733 белорусского рубля, 100 российских рублей — 3,7035 белорусского рубля.

В соотношении с курсами валют, которые были установлены на вторник, 25 ноября, курс доллара, курс евро и курс российского рубля потяжелели в валютной корзине. Заметнее при этом изменился в сторону повышения курс российского рубля.

В денежном выражении курс доллара увеличился на 0,0018 белрубля, курс евро подрос на 0,0035 белрубля, а курс российского рубля потяжелел на 0,0053 белрубля.

Также «Беларусбанк» сообщил о новых правилах снятия наличных.