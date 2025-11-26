В центре Челябинска продают уникальный цех с панорамными окнами и соседями-айтишниками

В центре Челябинска выставили на продажу уникальное производственное здание с панорамными окнами. Объект расположен на улице Свободы, 2, в Центральном районе города. Стоимость здания с земельным участком — 88,7 миллиона рублей. Соответствующая информация опубликована на интернет-доске объявлений. Ранее на этом месте располагался завод по производству оргстекла, а сейчас находится креативное пространство.