В центре Челябинска продают уникальный цех с панорамными окнами и соседями-айтишниками

В Челябинске продают производственное помещение с панорамными окнами.
В центре Челябинска выставили на продажу уникальное производственное здание с панорамными окнами. Объект расположен на улице Свободы, 2, в Центральном районе города. Стоимость здания с земельным участком — 88,7 миллиона рублей. Соответствующая информация опубликована на интернет-доске объявлений. Ранее на этом месте располагался завод по производству оргстекла, а сейчас находится креативное пространство.
«Отдeльнo cтоящее зданиe с зeмельным участкoм в центре Челябинскa, требует ремонта. Объект находится на первой линии крупной магистрали города — улицы Братьев Кашириных. Осуществляется массовая застройка коммерческими и жилыми объектами. Продолжается благоустройство набережной реки Миасс», — отмечается в описании на «Авито».
Автор объявления уточнил, что площадь здания — почти шесть тысяч квадратных метров, этажность переменная — от одного до трех этажей, высота потолков — шесть метров, большие панорамные окна. Земельный участок площадью 3352,3 кв. м находится в долгосрочной аренде.
Ранее на этом месте располагался завод по производству оргстекла. В настоящий момент на территории находится Центр креативных индустрий SVOBODA2, где работают дизайнеры, IT-специалисты, расположены фотостудии, продюсерские центры, школы прикладного искусства, ателье и художественные мастерские.
Как сообщало URA.RU, ранее в самом центре Челябинска продавали древний особняк за 36 млн рублей. Согласно открытым сведениям, здание по этому адресу было построено не позднее 1905 года на участке, принадлежащем Афанасию Сухареву.
Судя по опубликованным данным, речь идет о корпусе № 10 на Свободы, 2.