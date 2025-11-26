Ричмонд
В Екатеринбурге подскочила стоимость новостроек

Средняя цена увеличилась больше, почти на 15%

В Екатеринбурге выросла средняя стоимость проданного нового жилья. Данными за октябрь 2025 года поделился «Пульс продаж новостроек».

Показатель увеличился на 14,9% год к году. Так, средняя стоимость квадратного метра в 2025 году составляет 157,44 тысяч рублей, передает «Коммерсантъ» со ссылкой на данные сервиса.

Среди всех российских городов-миллионников уральская столица заняла третье место в списке по удорожанию новостроек. Выше этот показатель только в Челябинской области (+16,8% год к году) и Пермском крае (+15,2%).

Рост стоимости жилья в Екатеринбурге происходит на фоне активного строительства и увеличения количества сделок на первичном рынке. С 2020 года объем жилья в городе вырос на 90%, а во втором полугодии 2025 года наблюдается восстановление спроса благодаря снижению ставки рефинансирования ЦБ РФ и большей доступности ипотечных программ.