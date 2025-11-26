В Екатеринбурге подскочила стоимость новостроек

Рост стоимости жилья в Екатеринбурге происходит на фоне активного строительства и увеличения количества сделок на первичном рынке. С 2020 года объем жилья в городе вырос на 90%, а во втором полугодии 2025 года наблюдается восстановление спроса благодаря снижению ставки рефинансирования ЦБ РФ и большей доступности ипотечных программ.