Reuters: сооснователь «Лукойла» Леонид Федун продал компании свою долю

Бывший вице-президент и сооснователь «Лукойла» Леонид Федун продал свою долю в компании в начале 2025 года. Стоимость сделки оценивается примерно в $7 млрд, сообщает Reuters со ссылкой на источники.
Уточняется, что покупателем 10-процентной доли Федуна в начале 2025 года выступил сам «Лукойл».
Стоимость реализованного пакета ценных бумаг составляет приблизительно $7 млрд. Как предполагает агентство, основанием для продажи доли мог послужить статус резидента Монако, которым обладает Федун.
Отмечается, что компания «Лукойл» не предоставила комментариев, а связаться с бизнесменом у издания не удалось.
22 октября американское Министерство финансов ввело санкции против «Роснефти», «Лукойла» и их дочерних предприятий. Новые ограничения заработали в полном объеме 21 ноября.
В ответ на ограничительные меры «Лукойл» направил в Минфин США запрос о предоставлении дополнительных разъяснений и продлении крайнего срока для урегулирования сделок.