В Кургане на 25 млн подорожал отель, выставленный на продажу в марте

Гостиница ждет покупателя в Кургане.
Гостиница Versal в Кургане за полгода подорожала на 25 миллионов рублей. Об этом говорится в объявлении. Отель выставили на продажу в марте за 240 млн, а сейчас за него просят 265 млн рублей.
«Продается полностью функционирующий отель на 30 номеров с собственным рестораном и закрытой парковкой. Цена — 265 000 000 рублей», — сообщается на сайте «Циан».
Здание было построено в 2019 году, однако уже на следующий год владелец выставил его на продажу. Спустя шесть лет отель с высокими рейтингами отзывов и четырьмя звездами, как указывают некоторые онлайн-агрегаторы для бронирования гостиниц, снова подорожал.