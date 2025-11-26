Ричмонд
Новосибирская область разместит облигации на 17,5 миллиардов рублей

Каждая облигация стоит тысячу рублей.

Источник: Сиб.фм

Минфин Новосибирской области выпустит облигаций на 17, миллиардов рублей с 12 декабря. Номинал каждой облигации составит тысячу рублей, а агентом эмитента выбран Газпромбанк. Это следует из приказа министерства.

На начало октября госдолг региона составляется чуть более 94 миллиардов рублей, предполагается, что к концу года он вырастет до 132 миллиардов.

Накануне губернатор Андрей Травников назвал главные приоритеты бюджета региона. Он подчеркнул, что проблем с загрузкой предприятий и увольнением персонала нет, хотя прибыльность в отдельных отраслях снижается. В ноябре мэр Новосибирска подробно рассказал о бюджете на 2026−2027 годы.