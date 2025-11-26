Новосибирская область разместит облигации на 17,5 миллиардов рублей

Накануне губернатор Андрей Травников назвал главные приоритеты бюджета региона. Он подчеркнул, что проблем с загрузкой предприятий и увольнением персонала нет, хотя прибыльность в отдельных отраслях снижается. В ноябре мэр Новосибирска подробно рассказал о бюджете на 2026−2027 годы.