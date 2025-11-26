Итоги дорожного сезона подвели в Советско-Гаванском районе Хабаровского края

В муниципалитетах Хабаровского края продолжают подводить итоги дорожного сезона, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского края. По поручению Дмитрия Демешина был расширен перечень территорий, на которых реализуются мероприятия президентского национального проекта «Инфраструктура для жизни». С 2025 года в него вошли две малые городские агломерации: Советско-Гаванская и Амурская.
«Так, в Советско-Гаванском районе в 2025 году в рамках нацпроекта “Инфраструктура для жизни” и местных программ отремонтировано более 5,5 км автомобильных дорог», — говорится в сообщении.
По президентскому нацпроекту на ключевых улицах Советской Гавани проведен комплексный ремонт дорог. Работы выполнены на улицах Гончарова, 15 Погибших Партизан и Партизанской. Здесь полностью заменены асфальтобетонное покрытие и бортовой камень, нанесена новая дорожная разметка. Также в поселке Заветы Ильича отремонтированы проезды к улицам Невельского и Николаева.
На реализацию данных мероприятий было направлено около 88 млн рублей, из них 76,5 млн рублей — средства федерального бюджета, около 2,2 млн рублей — краевого бюджета, более 8,5 млн рублей — местного бюджета.
Значительное внимание уделено повышению безопасности пешеходов и водителей. На улице Пионерской обустроен новый пешеходный переход со светофорным объектом и искусственной неровностью («лежачим полицейским»). Модернизировано 24 пешеходных светофора на улице Ленина, а также обновлено 42 светофорных объекта на улице Гончарова. На улицах 15 Погибших партизан, Партизанской и Сахалинской для удобства жителей установлено 6 новых остановочных павильонов. Заменено 36 дорожных знаков.
Для повышения комфорта в темное время суток установлены новые опоры освещения — всего 63 световые опоры. Дополнительно на Школьной Алее установлены 4 видеокамеры.
Всего в районе выполнены работы по ямочному ремонту асфальтобетонного покрытия общей площадью 4625 кв. м. На автомобильных дорогах нанесено более 55 км дорожной разметки.
В 2026 году в рамках нацпроекта в Советско-Гаванской агломерации планируется отремонтировать более 9 км автомобильных дорог. На эти цели предусмотрено более 205 млн рублей. Наиболее значимым объектом станет улица Первомайская, где дорожные работы будут проведены на участке протяженностью 1,7 км.
Ранее ИА AmurMedia сообщало, что в регионе был проведен комплекс ремонтов подъездных путей в четырех районах: Нанайском, Вяземском, Ванинском и Хабаровском. Ранее эти участки дорог пребывали в плохом состоянии на протяжении длительного периода. Некоторые из них были включены в перечень проблемных зон региона «Атлас27», который был создан по распоряжению губернатора Дмитрия Демешина.