Итоги дорожного сезона подвели в Советско-Гаванском районе Хабаровского края

Ранее ИА AmurMedia сообщало, что в регионе был проведен комплекс ремонтов подъездных путей в четырех районах: Нанайском, Вяземском, Ванинском и Хабаровском. Ранее эти участки дорог пребывали в плохом состоянии на протяжении длительного периода. Некоторые из них были включены в перечень проблемных зон региона «Атлас27», который был создан по распоряжению губернатора Дмитрия Демешина.