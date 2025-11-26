Ричмонд
Дорожники Владивостока планируют раньше срока завершить работы в Фанерном переулке

Привлеченная городской администрацией подрядная организация планирует раньше установленного срока завершить работы в районе дома № 1 в Фанерном переулке.

Источник: Администрация Владивостока

жк.

Для обеспечения более качественного водоотведения здесь смонтируют новые перепускные трубы, а после этого восстановят благоустройство. В следующем году здесь по просьбе местных жителей администрация Владивостока планирует обустроить и новые пешеходные связи.

Выполнить работы подрядчик должен был до конца декабря, однако открыть движение и завершить основные работы он планирует намного раньше.

«Все необходимые материалы завезены на объект. Уже провели демонтажные работы и приступаем к подготовке к монтажу новых водопропускных труб. Ориентировочно к 10 декабря планируем завершить основные работы и открыть движение», — прокомментировал представитель подрядной организации.

На время дорожных работ и введенных ограничений автомобилистов просят воспользоваться альтернативными маршрутами. Объехать можно по улица Успенского, Мечникова и Фанерной, отмечает пресс-служба мэрии. Пешеходов также просят не пренебрегать правилами и обходить участок, на котором ведутся работы.