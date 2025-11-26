Водителям с ОСАГО грозит штраф из-за одной ошибки

Камеры начали штрафовать за отсутствие ОСАГО.
Запуск автоматической проверки полисов ОСАГО через камеры фотовидеофиксации может привести к массовым ошибочным штрафам для добросовестных автомобилистов. Проблема касается миллионов водителей, чьи полисы не содержат госномеров транспортных средств. Об этом сообщил вице-президент национального автомобильного союза Антон Шапарин.
«Подавляющее большинство автомобилистов об этой обязанности просто не знают После запуска контроля ОСАГО камеры будут считать, что такая машина едет без страховки», — заявил вице-президент национального автомобильного союза Антон Шапарин. Его слова передает «Известия».
В НСИС подтвердили, что система будет осуществлять перекрестную проверку по VIN-номеру при отсутствии данных о госномере. Это позволит избежать ошибочных штрафов для водителей с действующими полисами, но создаст дополнительную нагрузку на инфраструктуру.
Информация о введении с 1 ноября 2025 года автоматических штрафов за отсутствие полиса ОСАГО не соответствует действительности — данная новость является фейком, распространяемым через маскирующийся под российский ресурс украинский telegram-канал, сообщает «360.ru». В реальности вопрос находится на стадии обсуждения, а запуск экспериментальной системы проверки страховок через камеры фиксации не предусматривает выписки штрафов до окончания тестового периода.