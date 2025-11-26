Водителям с ОСАГО грозит штраф из-за одной ошибки

Информация о введении с 1 ноября 2025 года автоматических штрафов за отсутствие полиса ОСАГО не соответствует действительности — данная новость является фейком, распространяемым через маскирующийся под российский ресурс украинский telegram-канал, сообщает «360.ru». В реальности вопрос находится на стадии обсуждения, а запуск экспериментальной системы проверки страховок через камеры фиксации не предусматривает выписки штрафов до окончания тестового периода.