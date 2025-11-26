Выяснилось, какого цвета машин в Челябинской области больше

Как сообщало URA.RU ранее, в регионе растет спрос на новые автомобили: в октябре по сравнению с сентябрем 2025 года он увеличился на 7,5%. Наибольшей популярностью пользуются машины марок LADA, HAVAL, Solaris, Chery и Jetour.