Выяснилось, какого цвета машин в Челябинской области больше

Чаще всего челябинцы выбирают автомобили белого и черного цвета.
Самым популярным цветом машин в Челябинской области является белый. В топ-3 также вошли серый (серебристый) и черный цвета. Об этом сообщил автомобильный портал «Дром», организовав опрос, в котором приняло участие почти 12 тысяч водителей.
«После тройки лидеров (белый, серый и черный) четвертое место заняли синий и голубой цвета. Пятое — красный и бордовый», — отмечается в исследовании.
Шестое место в рейтинге популярности заняли автомобили зеленого цвета, седьмое — бежевого и золотистого, восьмое — коричневого. На девятом месте желтые машины, на десятом — фиолетовые. Замыкают топ-12 оранжевые и розовые автомобили — их выбирали реже всего.
Респондентам был задан вопрос: «Машины каких цветов у вас были?». Свой ответ озвучили 11910 человек.
Как сообщало URA.RU ранее, в регионе растет спрос на новые автомобили: в октябре по сравнению с сентябрем 2025 года он увеличился на 7,5%. Наибольшей популярностью пользуются машины марок LADA, HAVAL, Solaris, Chery и Jetour.