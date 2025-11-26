Ричмонд
+15°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Активы «Лукойла» хотят купить в Европе

Власти Болгарии рассматривают возможность приобретения активов российской нефтегазовой компании «Лукойл» на территории страны. Об этом сообщает болгарская газета BG Voice.

Болгарские власти планируют включить покупку активов «Лукойла» в бюджет страны.

Власти Болгарии рассматривают возможность приобретения активов российской нефтегазовой компании «Лукойл» на территории страны. Об этом сообщает болгарская газета BG Voice.

«Два предложения между первым и вторым чтениями [проекта] бюджета [Болгарии] свидетельствуют о готовности государства приобрести акции “Лукойла”», — пишет BG Voice. Депутаты предлагают использовать для этого механизмы, предусмотренные пунктами закона об административном регулировании экономической деятельности, связанной с нефтью и нефтепродуктами.

Ранее стало известно, что «Лукойл» ведет переговоры о продаже своих зарубежных активов из-за санкций США, пишет 360.ru. Среди потенциальных покупателей — компания IHC, которой владеет арабский шейх Тахнун бен Заид. Компания базируется в Объединенных Арабских Эмиратах.

Узнать больше по теме
Компания «Лукойл»: успешный российский концерн, на котором можно заработать в 2025 году
Название этого российского концерна мы слышим регулярно. Но историю компании «Лукойл» знают не все. Собрали главную информацию в одном месте.
Читать дальше