В Новосибирской области упростят правила для пассажирских перевозчиков

Источник: Freepik

Перевозчикам больше не нужно будет получать бумажные дубликаты свидетельств и маршрутных карт.

На заседании Правительства Новосибирской области, состоявшемся 24 ноября под руководством Губернатора Андрея Травникова, прошло обсуждение изменениий в законе о транспортном обслуживании населения.

Эти изменения призваны упростить работу перевозчиков и перевести документооборот в электронный формат.

С докладом о предложенных поправках выступил заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства региона Евгений Тюрин.

Он отметил, что новые меры снизят административную нагрузку на перевозчиков и станут важным шагом к цифровизации отрасли, что, в свою очередь, улучшит качество услуг для пассажиров.

С 1 сентября 2026 года перевозчикам не потребуется получать бумажные дубликаты свидетельств и маршрутных карт — все документы будут доступны в электронной форме. Кроме того, законопроект уточняет условия осуществления перевозок по нерегулируемым тарифам в соответствии с федеральными стандартами.

Эти изменения разрабатываются в соответствии с новым федеральным законодательством и соответствуют принципам федерального проекта «Государство для людей», который направлен на упрощение взаимодействия между бизнесом, гражданами и государственными структурами. Упрощение процедур позволит перевозчикам сосредоточиться на качественной транспортировке пассажиров.

Законопроект будет направлен на рассмотрение в Законодательное Собрание региона в установленные сроки, а его действие планируется начать с 1 сентября 2026 года.