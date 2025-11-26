В Новосибирской области упростят правила для пассажирских перевозчиков

С 1 сентября 2026 года перевозчикам не потребуется получать бумажные дубликаты свидетельств и маршрутных карт — все документы будут доступны в электронной форме. Кроме того, законопроект уточняет условия осуществления перевозок по нерегулируемым тарифам в соответствии с федеральными стандартами.