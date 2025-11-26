Ричмонд
Выяснилось, что Леонид Федун продал свою долю в ЛУКОЙЛе на фоне санкций США

Бывший вице-президент и совладелец ЛУКОЙЛа Леонид Федун избавился от принадлежащего ему пакета акций компании.

Бывший вице-президент и совладелец ЛУКОЙЛа Леонид Федун избавился от принадлежащего ему пакета акций компании. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на два источника, знакомых с ситуацией.

По данным агентства, предприниматель продал около 10% ценных бумаг, а покупателем выступил сам ЛУКОЙЛ. Расчёты Reuters оценивают стоимость пакета примерно в семь миллиардов долларов.

Как выяснилось, решение Федуна связано с его статусом резидента Монако. Источник Reuters отмечает, что бизнесмен предпочёл выйти из российских активов на фоне ужесточения внешних ограничений.

В конце октября ЛУКОЙЛ был включён США в список SDN — перечень лиц, в отношении которых действуют наиболее жёсткие санкции. Под ограничения попали все дочерние компании с долей владения более 50%. Минфин США обязал завершить операции с попавшими под санкции структурами до 21 ноября, затем часть лицензий продлили до 13 декабря.

Санкции поставили под вопрос судьбу зарубежных активов ЛУКОЙЛа, на которые, по оценкам аналитиков, приходится порядка 15% EBITDA. Даже там, где компания владеет менее чем 50% долей, блокирующие меры США фактически лишают её возможности участвовать в управлении проектами и получать доходы.

Ранее ЛУКОЙЛ пытался продать часть зарубежных активов Gunvor, но сделка не состоялась. Компания сообщала о переговорах с другими возможными покупателями.

Леониду Федуну 69 лет. Состояние предпринимателя оценивается Bloomberg в 8,88 млрд долларов — 389-е место в мировом рейтинге. Должность вице-президента ЛУКОЙЛа он покинул летом 2022 года «в связи с достижением пенсионного возраста и семейными обстоятельствами».

