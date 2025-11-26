Выяснилось, что Леонид Федун продал свою долю в ЛУКОЙЛе на фоне санкций США

В конце октября ЛУКОЙЛ был включён США в список SDN — перечень лиц, в отношении которых действуют наиболее жёсткие санкции. Под ограничения попали все дочерние компании с долей владения более 50%. Минфин США обязал завершить операции с попавшими под санкции структурами до 21 ноября, затем часть лицензий продлили до 13 декабря.