В Хабаровском крае модернизируют порты на Амуре

По словам главы региона, в программу модернизации входят порты Николаевска-на-Амуре, Комсомольска-на-Амуре, Хабаровска, а также Охотска и Ванино. Везде готовят новое причальное хозяйство и единую систему транспортных маршрутов, которую увяжут с Северным морским путем. Это откроет возможности для перевалки сыпучих грузов и расширения контейнерных перевозок, что привлекает инвесторов на фоне развития автомобильных, железнодорожных и авиационных направлений.