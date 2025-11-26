Ричмонд
В Хабаровском крае модернизируют порты на Амуре

Об этом губернатор Дмитрий Демешин рассказал в интервью на телеканале Россия-24.

Источник: Соцсети

В Хабаровском крае планируют обновить портовую инфраструктуру, чтобы расширить грузовое движение по Амуру, — об этом в интервью на телеканале «Россия-24» сообщил губернатор края Дмитрий Демешин.

Развитие речной логистики позволит связать китайский Харбин через Сунгари с Хабаровском, а дальше направлять грузы в сторону Николаевска-на-Амуре с выходом в Тихий океан.

По словам главы региона, в программу модернизации входят порты Николаевска-на-Амуре, Комсомольска-на-Амуре, Хабаровска, а также Охотска и Ванино. Везде готовят новое причальное хозяйство и единую систему транспортных маршрутов, которую увяжут с Северным морским путем. Это откроет возможности для перевалки сыпучих грузов и расширения контейнерных перевозок, что привлекает инвесторов на фоне развития автомобильных, железнодорожных и авиационных направлений.

Демешин также напомнил, что на прошлой неделе встречался в Хабаровске с заместителем начальника Контрольного управления президента РФ Валентином Летуновским. По итогам разговора он сообщил в своем Telegram-канале, что региональная программа может вырасти до проекта «Амур как международный транспортный коридор», включающего грузовые, пассажирские и круизные маршруты.

