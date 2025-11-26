Торговые сети «Реми» и «Экономыч» готовятся стать «Лентой»

«Лента» и «Магнит» — крупнейшие в РФ сети гипермаркетов. По состоянию на 30 июня 2025 года под управлением «Ленты» находилось 269 гипермаркетов, 362 супермаркета, 3,7 тысячи магазинов «у дома» и 1,9 тысячи дрогери-магазина (магазин-дискаунтер в формате самообслуживания) в более чем 650 населённых пунктах. На данный момент у «Ленты» нет магазинов на Дальнем Востоке. По состоянию на 30 июня 2025 года сеть «Магнит» насчитывала около 32,6 тысячи магазинов. Первые точки «Магнита» на Дальнем Востоке должны открыться в 2026 году в Якутске и Магадане.