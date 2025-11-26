Торговые сети «Реми» и «Экономыч» готовятся стать «Лентой»

Торговая сеть «Лента», принадлежащая «Севергрупп» Алексея Мордашова, ведет подготовку к поглощению дальневосточной сети «Реми» приморского бизнесмена Дмитрия Сулеева. С учетом того, что в 2024 году федеральный ритейлер «Магнит» закрыл сделку по приобретению 33% сети «Самбери» (проект основателя хабаровской группы «Невада» Юрия Егорова), в скором времени в Приморье не останется местных ритейлеров, если не брать в расчет локальную сеть «Квартет вкусов» группы ДНС, сообщает ИА PrimaMedia.
Торговая сеть «Реми» начала работу в 2008 году во Владивостоке, на данный момент представлена в Приморском и Хабаровском краях, а также в Южно-Сахалинске (один гипермаркет). На сайте сети говорится, что на Дальнем Востоке работают 67 гипермаркетов, супермаркетов и магазинов «у дома». С учетом дискаунтеров «Экономыч», на начало 2025 года сеть насчитывала более 110 торговых точек.
Между «Лентой» и «Магнитом».
По данным участников рынка, Дмитрий Сулеев начал поиск покупателей на «Реми» еще в 2024 году. К тому времени «Магнит» уже выбрал в качестве объекта для поглощения «Самбери», поэтому выбор претендентов на «Реми» был достаточно ограничен.
«Лента» и «Магнит» — крупнейшие в РФ сети гипермаркетов. По состоянию на 30 июня 2025 года под управлением «Ленты» находилось 269 гипермаркетов, 362 супермаркета, 3,7 тысячи магазинов «у дома» и 1,9 тысячи дрогери-магазина (магазин-дискаунтер в формате самообслуживания) в более чем 650 населённых пунктах. На данный момент у «Ленты» нет магазинов на Дальнем Востоке. По состоянию на 30 июня 2025 года сеть «Магнит» насчитывала около 32,6 тысячи магазинов. Первые точки «Магнита» на Дальнем Востоке должны открыться в 2026 году в Якутске и Магадане.
Подтверждением того, что «Реми» в скором времени может сменить владельцев, стал факт заключения договоров залога от 14 ноября 2025 года, в соответствии с которыми ООО «Лента» (Санкт-Петербург) получило в залог ООО «Меркурий», владельцем которого является Людмила Сулеева, и ООО «Владивостокское управление строймеханизации» (ВУС), владельцами которого являются Софья и Дмитрий Мишин, а директором компании — Дмитрий Сулеев). «ВУС» и «Меркурий», в свою очередь, владеют соответственно 21% и 12% капитала ООО «Продукт-Эконом», которому принадлежат товарные знаки «Реми», «Реми сити» и «Экономыч».
Основным владельцем «Продукт-эконом» является Дмитрий Сулеев (67%), а руководит компанией Софья Мишина. При это доля Сулеева обременений не имеет.
«Продукт-эконом» является учредителем девяти компаний в Приморском крае и одной в Хабаровске. В том числе ООО «Продторг» (выручка в 2024 году — 9,4 млрд рублей, чистая прибыль — 621 млн рублей) и ООО «Продсервис» (выручка в 2024 году — 4,2 млрд рублей, чистая прибыль — 160 млн рублей).
По данным участников рынка, сделка по продаже «Реми» находится на стадии необязывающего предложения, которое предполагает определение условий между продавцом и покупателем. Оценка бизнеса — 10−15 млрд рублей, в зависимости от того, какие активы будут включены в периметр сделки, и с учетом долговой нагрузки. Одобрение Федеральной антимонопольной службы (ФАС) в этом случае будет получено без особых проблем.
«Самбери» под опционом.
Что касается сети «Самбери», то она уже входит в группу «Магнит». АО «Тандер» (Краснодар), структура ПАО «Магнит», в августе 2024 года стало владельцем 33,01% долей ООО «ДВ Невада» (Хабаровск). По условиям сделки «Магнит» получил опцион на выкуп оставшейся дальневосточного ритейлера в течение 5 лет.
Совладельцами ООО «ДВ Невада» остаются четыре физлица, в том числе основателю «Самбери» Юрию Егорову принадлежит 29,27% капитала. Выручка ООО «ДВ Невада» в 2024 году превысила 105 млрд рублей, чистая прибыль — 1,883 млн рублей.
Отметим, что «Самбери» скоро построит собственный распределительный центр в Хабаровске, что даст сети ощутимое преимущество над конкурентами.
Строительство планируется начать в первой половине 2026 года, открытие запланировано на конец 2027 года. Инвестиции в проект оцениваются в 10 млрд рублей".
«Самбери» в течение ближайших пяти лет планирует кратно увеличить размер бизнеса за счет роста числа магазинов, которое невозможно без расширения логистической инфраструктуры«, — сказал генеральный директор и совладелец ООО “ДВ Невада” Лев Волков в ходе подписания соглашения на полях Восточного экономического форума (ВЭФ, 18+) в сентябре 2025 года.
Эксперимент ДНС.
Напомним, что в 2020 году сеть минимаркетов под вывеской «Квартет вкусов» в Приморском крае открыл ритейлер ДНС (DNS). Проект реализует ООО «Квант Ритейл», основанное в 2019 году в качестве экспериментального проекта внутри группы компаний DNS.
«Основная задача компании — решить проблемы потребителя лучше, чем существующие продуктовые магазины, используя опыт компании ДНС. С 2022 года “Квартет вкусов” перешел из состояния экспериментального проекта в самостоятельный бизнес группы компаний ДНС и продолжил свое развитие в придомовом формате минимаркета», — говорится на сайте компании.
На сайте сети раскрыта информация о более чем 60 магазинах в формате «у дома». Выручка ООО «Квартет вкусов» в 2024 году составила 2,96 млрд рублей, чистая прибыль — 79,6 млн рублей. ООО «ДНС Групп» принадлежит 61,45% капитала компании.