Эксперт раскрыл, из чего в Тюмени складывается стоимость жилья

«В то же время на отдельные лоты встречаются крайне интересные скидки. Тут также может быть несколько причин удешевления объектов. Во-первых, стремление заручиться продажами на ранних стадиях строительства. Во-вторых, желание застройщика распродать оставшиеся непопулярные лоты в доме, где уже продано много объектов. И, в-третьих, отстройка от конкурентов. Снижая стоимость квартир, застройщик переманивает платежеспособных клиентов», — пояснил Тумин в беседе с URA.RU.