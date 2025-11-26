Приморский парламент одобрил проект бюджета на 2026 год

Согласно предложенному правительством региона законопроекту, доходы краевого бюджета в 2026 году составят 246,1 млрд рублей, при этом дефицит ожидается на уровне 31,6 млрд рублей. На 2027−2028 годы уже сформированы бездефицитные бюджеты в размере 255,3 и 279 млрд рублей, соответственно.
Председатель Законодательного Собрания Антон Волошко отметил, что бюджет региона значительно увеличился по сравнению с предыдущими годами, несмотря на дефицит в 2026 году. Однако планируется поступление дополнительных федеральных средств, которые помогут улучшить финансовую картину.
Доходная часть бюджета Приморья в основном будет сформирована за счет налоговых и неналоговых поступлений. В 2026 году эти доходы составят 211,3 млрд рублей, из которых наибольшую долю (более 87%) составляют налог на доходы физических лиц, налог на прибыль организаций, налоги на совокупный доход и акцизы.
Основная часть расходов будет направлена на социальные программы, включая здравоохранение, образование и социальную поддержку населения. В частности, на индексацию зарплат бюджетников в 2026 году будет выделено более 7 млрд рублей. Важно, что почти 23% расходов будет направлено на национальную экономику, включая дорожный фонд и развитие промышленности.
В рамках бюджета предусмотрено 34,6 млрд рублей на социальную поддержку, в том числе для участников СВО и их семей. Программы жилищного обеспечения и улучшения качества услуг ЖКХ также получат значительное финансирование.
На развитие инфраструктуры и социальной сферы, в том числе строительство объектов образования и здравоохранения, будет выделено 20,9 млрд рублей. Важным аспектом бюджета является также поддержка муниципалитетов: 69,5 млрд рублей будет направлено в местные бюджеты.
После первого чтения депутаты предложили внести дополнительные корректировки в проект бюджета, включая средства на капитальный ремонт школ и детских лагерей. Окончательная версия бюджета будет рассмотрена на очередной сессии Законодательного Собрания 17 декабря.
Проект бюджета на 2026−2028 годы прошел детальное обсуждение и поддержан большинством депутатов, что говорит о готовности региона к устойчивому финансовому развитию в следующие годы.