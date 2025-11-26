Приморский парламент одобрил проект бюджета на 2026 год

Доходная часть бюджета Приморья в основном будет сформирована за счет налоговых и неналоговых поступлений. В 2026 году эти доходы составят 211,3 млрд рублей, из которых наибольшую долю (более 87%) составляют налог на доходы физических лиц, налог на прибыль организаций, налоги на совокупный доход и акцизы.