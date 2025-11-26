Кругом дым, гарь и вонь: Ахангаранский мусорный полигон продолжает травить жителей

Очевидно, что проблему с утилизацией отходов давно пора решать системно. В первую очередь здесь необходимо строить современные мусороперерабатывающие заводы, а не просто свозить тонны отходов на одну огромную свалку. Особое внимание нужно уделить районам Ташкентской области — Уртачирчикскому, Куичирчикскому, Янгийульскому и Зангиатинскому. Пока в этих районах не будет создана современная инфраструктура для переработки и утилизации отходов, весь дым от сжигания мусора, работы теплиц и заводов будет продолжать двигаться в сторону столицы.