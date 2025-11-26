Кругом дым, гарь и вонь: Ахангаранский мусорный полигон продолжает травить жителей

Люди, живущие по соседству с этим полигоном, пишут, что здесь жгут мусор практически каждую ночь. Густой и вонючий дым распространяется на многие километры вокруг и достигает столицы. Всё это происходит всего в 15 минутах езды от Ташкента.
Жители отмечают, что дышать здесь становится невозможно: по утрам окна приходится держать закрытыми, а вещи в домах пропитываются неприятным запахом гари. Особенно тяжело приходится семьям с маленькими детьми и пожилым людям, для которых загрязнение воздуха становится реальной угрозой здоровью.
Очевидно, что проблему с утилизацией отходов давно пора решать системно. В первую очередь здесь необходимо строить современные мусороперерабатывающие заводы, а не просто свозить тонны отходов на одну огромную свалку. Особое внимание нужно уделить районам Ташкентской области — Уртачирчикскому, Куичирчикскому, Янгийульскому и Зангиатинскому. Пока в этих районах не будет создана современная инфраструктура для переработки и утилизации отходов, весь дым от сжигания мусора, работы теплиц и заводов будет продолжать двигаться в сторону столицы.
А пока тонны мусора продолжают жечь по ночам, а дым окутывает пригороды и Ташкент. Надеемся, что недавно созданная специальная комиссия по вопросам экологии не оставит без внимания и эту проблему — она давно требует реальных, а не формальных решений.