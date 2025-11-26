Один из основателей «ЛУКОЙЛа» продал свой пакет акций: сделка могла принести ему 7 миллиардов долларов

Один из основателей нефтяной компании «ЛУКОЙЛ» Леонид Федун расстался со своей долей в бизнесе. Компания выкупила пакет его акций размером приблизительно 10%. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на три информированных источника.
«Федун продал свою долю примерно в 10% обратно ЛУКОЙЛу в начале 2025 года», — говорится в публикации.
По предварительным расчетам агентства, основанным на рыночных котировках, стоимость пакета могла достигать 7 миллиардов долларов. При этом точная сумма сделки остается неизвестной.
Как отмечает издание, 69-летний бизнесмен, постоянно проживающий в Монако, принял решение сократить свои активы в России. И в компании, и сам Федун отказались от каких-либо комментариев по поводу сделки.
Напомним, что пост вице-президента «ЛУКОЙЛа» он покинул еще в июне 2022 года в связи с выходом на пенсию и семейными обстоятельствами. Вслед за этим, в августе того же года, он сложил с себя полномочия президента и председателя совета директоров футбольного клуба «Спартак».
Как отмечал KP.RU ранее, в октябре текущего года США и Великобритания ввели против «Лукойла» санкционные ограничения. В итоге корпорация объявила о старте процесса продажи своих международных активов. Через трое суток появилась информация, что Gunvor Group Ltd. направила предложение о выкупе международных дочерних структур «Лукойла».
Однако Минфин США предупредил, что Gunvor не получит необходимую лицензию и не сможет извлекать прибыль от приобретенных активов до завершения конфликта на Украине. Американские власти установили срок: все операции с «Лукойлом» и его дочерними структурами, где доля владения превышает 50%, должны быть завершены до 21 ноября.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова указывала, что новые санкции, введенные Минфином США в отношении российских компаний «Лукойл» и «Роснефть», не повлекут проблем для Российской Федерации, поскольку у страны уже сформирован устойчивый иммунитет к рестрикциям. Однако американские санкции посылают контрпродуктивный сигнал, включая тему украинского урегулирования.