Аналитики рекрутинговой платформы hh.ru (18+) изучили спрос на дворников в Хабаровском крае, и как он изменился с начала 2025 года, а также сколько работодатели готовы платить им в регионах Дальневосточного федерального округа.
В третьем квартале 2025 года, по данным базы вакансий hh.ru, спрос на дворников вырос в Хабаровском крае на 10% по сравнению с началом года (1 кв.2025). Они остаются в числе дефицитных рабочих рук в регионе — лишь 0,8 резюме на вакансию (при норме от 4-х резюме на вакансию).
Медиана предлагаемой заработной платы для дворников в настоящий момент составила в Хабаровском крае 40 000 рублей, и это на 13% (или 5000 рублей) больше, чем в начале года. При этом сами соискатели на позиции дворников претендуют на зарплату в 40 000 рублей.
Отметим также, что на Дальнем Востоке наиболее конкурентные зарплаты дворникам готовы платить в Приморском крае (57 800 ₽), в остальных регионах предложения скромнее: в Сахалинской области — 57 500 ₽, Республике Саха (Якутия) — 56 100 ₽, Хабаровском крае — 40 000 ₽, Забайкальском крае — 35 000 ₽, Республике Бурятия — 30 000 ₽
Ранее ИА AmurMedia сообщало, что Хабаровск столкнулся с острой нехваткой дворников и уборщиков. Потребность в рабочих руках продолжает расти и грозит вылиться в серьезную проблему.