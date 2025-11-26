В третьем квартале 2025 года, по данным базы вакансий hh.ru, спрос на дворников вырос в Хабаровском крае на 10% по сравнению с началом года (1 кв.2025). Они остаются в числе дефицитных рабочих рук в регионе — лишь 0,8 резюме на вакансию (при норме от 4-х резюме на вакансию).