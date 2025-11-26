Что делать, если банк отказал в ипотеке: эксперт дал советы

В России получить ипотеку становится все сложнее. Банки отказывают 61% просителей, несмотря на то, что по ипотеке требования обычно мягче, чем по обычным потребкредитам, ведь квартира идет в залог. Об этом рассказал экономический обозреватель KP.RU Евгений Беляков.
— Гражданам с высокой долговой нагрузкой (более 50%) и низким значением персонального кредитного рейтинга кредиты стали выдавать значительно реже. Так, например, наиболее рискованным заемщикам (персональный кредитный рейтинг ниже 250) доля одобрений в 2025 году сократилась на 40 — 50%, — объяснил KP.RU Алексей Волков, директор по маркетингу Национального бюро кредитных историй.
Если банк отказал, не стоит паниковать. Первым делом важно понять причину отказа. Банки не обязаны сразу ее озвучивать, но делают запись в кредитной истории, которую можно запросить через пару дней. Это поможет понять, стоит ли улучшать кредитную историю или обращаться в другой банк.
— В первом случае следует работать над улучшением кредитной истории — то есть погашать имеющиеся долги и брать небольшие займы и выплачивать их в срок, чтобы персональный кредитный рейтинг вырос. Во втором случае можно обратиться в другой банк, — посоветовал Волков.