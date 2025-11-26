Что делать, если банк отказал в ипотеке: эксперт дал советы

В России получить ипотеку становится все сложнее. Банки отказывают 61% просителей, несмотря на то, что по ипотеке требования обычно мягче, чем по обычным потребкредитам, ведь квартира идет в залог. Об этом рассказал экономический обозреватель KP.RU Евгений Беляков.