Стало известно, сколько денег россияне берут в кредит в банках каждый месяц

Стало известно, сколько россияне занимают в банках ежемесячно. Только в октябре в банках было оформлено 3,5 млн кредитов на общую сумму 1,15 трлн рублей. Спрос на займы остается высоким, несмотря на рост ставок и ужесточение условий. Об этом рассказал экономический обозреватель KP.RU Евгений Беляков.