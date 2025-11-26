Стало известно, сколько денег россияне берут в кредит в банках каждый месяц

Стало известно, сколько россияне занимают в банках ежемесячно. Только в октябре в банках было оформлено 3,5 млн кредитов на общую сумму 1,15 трлн рублей. Спрос на займы остается высоким, несмотря на рост ставок и ужесточение условий. Об этом рассказал экономический обозреватель KP.RU Евгений Беляков.
— Понятно, что часть этих займов — семейная ипотека, которую пока еще дают по льготным ставкам. Но существенная доля — всевозможные кредиты по вполне себе рыночным ставкам, которые никак не меньше 20%, а зачастую достигают 30 — 40% годовых, — отметил специалист.
По данным Центробанка, общий долг населения приближается к 40 трлн рублей, а хотя бы один кредит есть у 50 млн россиян. Однако эксперты предупреждают, что получить новый займ становится все труднее.
Напомним, с середины 2024 года выдача розничных кредитов заметно сократилась из-за ужесточения политики Центробанка. По словам Алексея Волкова из Национального бюро кредитных историй, в 2025 году банки в основном дают займы заемщикам с хорошей кредитной историей и долговой нагрузкой до 50%.