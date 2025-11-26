Ричмонд
Стало известно, сколько «квадратов» жилья могут купить омичи в Москве

Специалисты одного из сервисов объявлений о недвижимости проанализировали цены на рынке жилья и подсчитали, сколько метров в московской квартире могут купить жители Омска, продав свою недвижимость.

Источник: Пресс-служба компании "Метриум"

Аналитики разделили стоимость средней квартиры на вторичном рынке в Омске на цену квадратного метра в столице, которая на ноябрь 2025 года, по версии сервиса, составляет 358 381 рубль.

По подсчетам сервиса «Мир квартир», при средней стоимости квартиры на вторичном рынке Омска порядка 6 миллионов 142,3 тысячи рублей омич сможет в среднем приобрести в Москве 17,1 кв. м жилья.

Эксперты отмечают, что позволить себе полноценную квартиру в Москве могут только жители Сочи и Санкт-Петербурга — они смогут приобрести 36,8 и 33,5 кв. м соответственно.

Жители Новосибирска смогут купить в Москве в среднем 18,7 кв. м, Тюмени — 18,1 кв. м, Краснодара — 19,3 кв. м.