Россиянам назвали порядок действий, если банк не одобрил кредит

— Банки не обязаны озвучивать причину отказа, но должны внести запись об основаниях принятого решения в кредитную историю. Через пару дней человек может запросить ее и посмотреть. Все причины отказа подробно там не указывают, но для заемщика важна следующая информация: кредит не выдан из-за низкого качества кредитной истории или из-за политики банка, — поделился Волков.