Россиянам назвали порядок действий, если банк не одобрил кредит

Некоторые россияне сталкиваются с отказом банков в выдаче кредитов. Даже при хорошей финансовой истории получить заем становится сложнее, чем раньше. Директор по маркетингу Национального бюро кредитных историй Алексей Волков рассказал KP.RU, что делать, если отказали в займе.
— Банки не обязаны озвучивать причину отказа, но должны внести запись об основаниях принятого решения в кредитную историю. Через пару дней человек может запросить ее и посмотреть. Все причины отказа подробно там не указывают, но для заемщика важна следующая информация: кредит не выдан из-за низкого качества кредитной истории или из-за политики банка, — поделился Волков.
Специалист объяснил, что если кредит не дали из-за низкого качества кредитной истории, важно работать над ее улучшением: погашать имеющиеся долги, брать небольшие займы и вовремя их выплачивать, чтобы персональный кредитный рейтинг вырос.
Если же отказ связан с внутренней политикой банка, то решение проще. В этом случае можно просто обратиться в другое финансовое учреждение. Волков подчеркнул, что понимание причины отказа помогает заемщику выбрать правильную стратегию и увеличить шансы на одобрение в будущем.