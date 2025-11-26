Ричмонд
Россиянам назвали порядок действий, если банк не одобрил кредит

Алексей Волков, НБКИ: Банки не обязаны озвучивать причину отказа в кредите.

Источник: Комсомольская правда

Некоторые россияне сталкиваются с отказом банков в выдаче кредитов. Даже при хорошей финансовой истории получить заем становится сложнее, чем раньше. Директор по маркетингу Национального бюро кредитных историй Алексей Волков рассказал KP.RU, что делать, если отказали в займе.

— Банки не обязаны озвучивать причину отказа, но должны внести запись об основаниях принятого решения в кредитную историю. Через пару дней человек может запросить ее и посмотреть. Все причины отказа подробно там не указывают, но для заемщика важна следующая информация: кредит не выдан из-за низкого качества кредитной истории или из-за политики банка, — поделился Волков.

Специалист объяснил, что если кредит не дали из-за низкого качества кредитной истории, важно работать над ее улучшением: погашать имеющиеся долги, брать небольшие займы и вовремя их выплачивать, чтобы персональный кредитный рейтинг вырос.

Если же отказ связан с внутренней политикой банка, то решение проще. В этом случае можно просто обратиться в другое финансовое учреждение. Волков подчеркнул, что понимание причины отказа помогает заемщику выбрать правильную стратегию и увеличить шансы на одобрение в будущем.