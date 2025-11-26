Новые мачты освещения появились в аэропорту Иркутска

Как сообщает пресс-служба авиагавани, каждая мачта оснащена от четырех до десяти прожекторов, мощность каждого из которых составляет 1600 ватт. Конструкции соответствуют требованиям федеральных авиационных правил (ФАП) и международным стандартам безопасности полетов. Их высота была тщательно рассчитана для обеспечения максимальной видимости и минимизации риска ослепления пилотов.