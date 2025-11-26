Ричмонд
+16°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Новые мачты освещения появились в аэропорту Иркутска

Конструкции установили на перроне и у мест стоянки воздушных судов.

Источник: IrkutskMedia.ru

IrkutskMedia, 26 ноября. В аэропорту Иркутска завершён монтаж восьми новых мачт освещения на территории аэродрома. Конструкции высотой от 20 до 25 метров установили на перроне и у мест стоянки воздушных судов. Они обеспечивают качественное освещение для обслуживания самолетов, передвижения техники и работы персонала.

Как сообщает пресс-служба авиагавани, каждая мачта оснащена от четырех до десяти прожекторов, мощность каждого из которых составляет 1600 ватт. Конструкции соответствуют требованиям федеральных авиационных правил (ФАП) и международным стандартам безопасности полетов. Их высота была тщательно рассчитана для обеспечения максимальной видимости и минимизации риска ослепления пилотов.

Ранее агентство сообщало, что автопарк аэропорта Иркутска пополнился еще одним перронным автобусом WGBD08. Он будет перевозить пассажиров между терминалами и воздушными суднами.