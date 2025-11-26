Новые мачты освещения появились в аэропорту Иркутска

IrkutskMedia, 26 ноября. В аэропорту Иркутска завершён монтаж восьми новых мачт освещения на территории аэродрома. Конструкции высотой от 20 до 25 метров установили на перроне и у мест стоянки воздушных судов. Они обеспечивают качественное освещение для обслуживания самолетов, передвижения техники и работы персонала.
Как сообщает пресс-служба авиагавани, каждая мачта оснащена от четырех до десяти прожекторов, мощность каждого из которых составляет 1600 ватт. Конструкции соответствуют требованиям федеральных авиационных правил (ФАП) и международным стандартам безопасности полетов. Их высота была тщательно рассчитана для обеспечения максимальной видимости и минимизации риска ослепления пилотов.
Ранее агентство сообщало, что автопарк аэропорта Иркутска пополнился еще одним перронным автобусом WGBD08. Он будет перевозить пассажиров между терминалами и воздушными суднами.