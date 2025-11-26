Ричмонд
Узбекистан нацелился на ВВП в $200 млрд к 2030 году

К 2030 году ВВП Узбекистана планируется увеличить до $200 млрд, следует из бюджетного послания Минэкономики и финансов. Рост экономики позволит довести доходы на душу населения до $5 тыс.

Источник: Курсив

Достижение этого показателя поможет в сокращении бедности и повысить качество жизни населения узбекистанцев.

Ведомство также улучшило прогноз по росту экономики республики до 2028 года включительно, несмотря на внешнеэкономические риски. В этом году ВВП вырастет на 7%, в 2026 и 2027 годах — на 7%, в 2028 году — на 6,9%.

Коснулись в Минэкономики и бюджета, дефицит которого с будущего года будет рассчитываться в составе общего фискального баланса, включая депозиты и кредиты на программы. Цель — не допускать превышения дефицита 3% ВВП.

По прогнозу в будущем году доходы консолидированного бюджета составят 515,4 трлн сумов, расходы — 567 трлн сумов. Ожидается сохранение госдолга на уровне около 35% ВВП, что является безопасным уровнем.

Ранее Kursiv Uzbekistan писал, что в 2025 году рост ВВП Узбекистана ожидается на уровне 6,2%.