Жилье почти в два раза подорожало за 10 лет в Алматы

Как сообщает портал «Крыша», особенно это видно на примере Алматы. В мегаполисе за последние десять лет цены на вторичное жилье выросли почти в два раза. В ноябре 2015 года стоимость одного квадратного метра здесь составляла 433 070 тенге. Раньше в микрорайоне Орбита 2-комнатную квартиру можно было приобрести за 11,6−12,8 млн тенге.