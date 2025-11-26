Жилье почти в два раза подорожало за 10 лет в Алматы

Жилая недвижимость в Казахстане стабильно растет в цене. Например, по итогам октября средняя стоимость «квадрата» на первичном рынке Казахстана выросла на 12,5% за год, а на вторичном — на 10,2%. Если же взять более внушительный временной промежуток, то рост цен окажется гораздо сильнее.
Как сообщает портал «Крыша», особенно это видно на примере Алматы. В мегаполисе за последние десять лет цены на вторичное жилье выросли почти в два раза. В ноябре 2015 года стоимость одного квадратного метра здесь составляла 433 070 тенге. Раньше в микрорайоне Орбита 2-комнатную квартиру можно было приобрести за 11,6−12,8 млн тенге.
Минимальная отметка за прошедшие 10 лет была в марте 2017 года, когда рынок еще ощущал последствия экономического кризиса и девальвации тенге — 346 810 тенге за «квадрат». Сейчас на вторичном рынке жилья в Алматы средний ценник на «квадрат», согласно сообщению аналитиков, равен 803 380 тенге. Это абсолютный максимум за последнее десятилетие.
Выросли цены на жилье и в других городах страны, но не так сильно, как в южной столице. Так, например, в Астане в конце ноября 2015 года за квадрат на вторичном рынке просили 404 980 тенге, а на текущий момент ценник составляет 568 530 тенге. Минимальные цены в столице фиксировались в июле 2017 года — 308 070 тенге.