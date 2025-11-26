Пять белорусских министерств получили больше денег на зарплаты

Еще для Минприроды выделяется 1,97 миллиона рублей на зарплаты сотрудников Белгидрометцентра, текущий ремонт в учреждении и приобретение для него техники. Дополнительно выделяется министерству 1,5 миллиона рублей, чтобы профинансировать работы по изучению недр, а 10,1 тысячи рублей — на заграничные командировки. Часть средств для этих целей обеспечат средствами, ранее предусмотренными для Министерства сельского хозяйства.