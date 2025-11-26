Пять белорусских министерств получили больше денег на зарплаты

В Беларуси ряд министерств получили больше денег из бюджета на зарплаты сотрудникам. Соответствующее постановление Совмина (№ 656 от 21 ноября 2025-го) опубликовал Национальный правовой интернет-портал.
Так, правительство поручило Минфину перераспределить средства из бюджета в пользу пяти министерств. Наибольший объем финансирования, согласно документу, будет направлен Министерству лесного хозяйства. Ведомство получит 18,7 миллиона белорусских рублей на оплату труда работников лесхозов.
Отмечается, что данный объем средств выделяется за счет сокращения расходов республиканского бюджета на обслуживание внешнего госдолга.
Еще для Минприроды выделяется 1,97 миллиона рублей на зарплаты сотрудников Белгидрометцентра, текущий ремонт в учреждении и приобретение для него техники. Дополнительно выделяется министерству 1,5 миллиона рублей, чтобы профинансировать работы по изучению недр, а 10,1 тысячи рублей — на заграничные командировки. Часть средств для этих целей обеспечат средствами, ранее предусмотренными для Министерства сельского хозяйства.
В других случаях будет осуществлено перераспределение денег из бюджетов самих министерств, выделенных на иные нужды.
Например, Минсельхозпрод 1,3 миллиона рублей перенаправит на зарплаты работников «Ветеринарного надзора» и «Белорусского управления государственного ветеринарного надзора на государственной границе и транспорте».
Минздрав 2 миллиона рублей выделит на повышение зарплат сотрудников военно-медицинского института БГМУ. Кроме того, Министерство транспорта и коммуникаций 268,25 тысячи рублей направит на оплату труда работникам Брестского колледжа — филиала учреждения образования «Белорусский государственный университет транспорта».
Тем временем Нацбанк поднял курс евро и курс доллара на 26 ноября.