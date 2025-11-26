Здание будущей Академии баскетбола в Красноярске готово на 50%

В пресс-службе краевого правительства сообщили, что объект станет центральной площадкой Академии баскетбола. В состав нового ФОКа входят две игровые баскетбольные площадки с трибунами для зрителей, спортивные и тренажерные залы, а также кабинеты для теоретических занятий. Готовность здания составляет более 50%: уже установлены колонны и перекрытия, готовы кирпичная кладка и металлический каркас.
Сейчас на объекте продолжаются кровельные и электромонтажные работы. Планируемый срок ввода ФОКа в эксплуатацию — лето 2026 года. Директор краевой спортивной школы по баскетболу «Енисей» Евгений Курилов отмечает, что юные спортсмены очень ждут появления нового комплекса.
«Краевая баскетбольная школа, наконец, получит свой долгожданный баскетбольный дом. У ребят будет полноценный тренировочный процесс — то, чего сейчас не хватает. Также мы сможем приглашать опытных тренеров для повышения мастерства наших воспитанников. На этом объекте мы будем проводить различные спортивные мероприятия: первенство России и края, детские всероссийские соревнования — все, чего сейчас так сильно не хватает нам в регионе», — заявил Евгений Курилов.
Напомним, в своем послании об основных направлениях экономической и социальной политики региона в мае 2025 года губернатор Михаил Котюков поддержал идею создания в Красноярске Академии баскетбола. Баскетбол является одним из самых популярных игровых видов спорта в регионе. Занятия в академии позволят заметно повысить уровень подготовки местных баскетболистов, тренеров и судей.