Здание будущей Академии баскетбола в Красноярске готово на 50%

«Краевая баскетбольная школа, наконец, получит свой долгожданный баскетбольный дом. У ребят будет полноценный тренировочный процесс — то, чего сейчас не хватает. Также мы сможем приглашать опытных тренеров для повышения мастерства наших воспитанников. На этом объекте мы будем проводить различные спортивные мероприятия: первенство России и края, детские всероссийские соревнования — все, чего сейчас так сильно не хватает нам в регионе», — заявил Евгений Курилов.