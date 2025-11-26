Керри: программы Трампа напугали мних глав американских компаний

Экс-госсекретарь Соединённых Штатов Джон Керри заявил, что он шокирован и обеспокоен тем, насколько сильно нынешние корпоративные лидеры напуганы президентом Дональдом Трампом.
«Я в шоке от того, насколько напуганы генеральные директора… Процесс, который Трамп запустил за последние месяцы, совместно с Минюстом и его программами мести, буквально до чёртиков напугал многих людей», — рассказал Керри в интервью изданию Financial Times.
По его словам, позиция Трампа, который ранее называл изменение климата «обманом», привела к тому, что многие руководители компаний прекращают инвестировать в «зелёную» энергетику.
Напомним, 4 июля Трамп подписал масштабный бюджетный закон, включающий налоговые сокращения на сумму свыше 5 трлн долларов. В числе мер — продление налоговых льгот 2017 года, отмена налогов на чаевые, сверхурочные и проценты по автокредитам. Часть потерь бюджета планируется компенсировать за счёт отмены налоговых преференций, введённых при Джо Байдене для поддержки возобновляемой энергетики. Кроме того, министерство энергетики США отменило государственные гранты на 3,7 млрд долларов, выделенные ранее на проекты в сфере чистой энергии.
Ранее в Конгрессе заявили, что закон Трампа приведет к увеличению доходов у состоятельных американцев и их уменьшению у наименее обеспеченных.