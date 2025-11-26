Керри: программы Трампа напугали мних глав американских компаний

Напомним, 4 июля Трамп подписал масштабный бюджетный закон, включающий налоговые сокращения на сумму свыше 5 трлн долларов. В числе мер — продление налоговых льгот 2017 года, отмена налогов на чаевые, сверхурочные и проценты по автокредитам. Часть потерь бюджета планируется компенсировать за счёт отмены налоговых преференций, введённых при Джо Байдене для поддержки возобновляемой энергетики. Кроме того, министерство энергетики США отменило государственные гранты на 3,7 млрд долларов, выделенные ранее на проекты в сфере чистой энергии.