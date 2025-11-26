В России неожиданно призвали полностью отказаться от транспортного налога

Он сообщил, что возглавляемая им фракция уже вносила законопроекты, предполагающие прогрессивную шкалу для роскошных автомобилей: один процент от стоимости — для машин от 20 миллионов рублей, две процента — для автомобилей ценой от 30 до 50 миллионов, три процента — для сегмента 50−100 миллионов и четыре процента — для техники дороже 100 миллионов. Такой подход, по мнению депутата, был бы куда справедливее массового повышения транспортного налога.