В России неожиданно призвали полностью отказаться от транспортного налога

Депутат Госдумы ФС РФ раскритиковал планы регионов повысить транспортный налог и заявил, что справедливой альтернативой мог бы стать прогрессивный сбор на дорогие автомобили и имущество (налог на роскошь).
По словам парламентария, в ряде регионов в следующем году планируется повышение транспортного налога, причём сильнее всего оно затронет машины небольшой мощности — до ста лошадиных сил. Под удар попадают в том числе отечественные модели, такие как «Жигули» и «Нива». Депутат отметил, что обещанная чиновниками отмена налога так и не состоялась, хотя сборы с автомобилистов уже заложены в постоянно растущие топливные акцизы. В итоге, по его словам, владельцы транспорта платят дважды.
Представитель нижней палаты парламента напомнил, что идея заменить транспортный налог полноценным налогом на роскошь обсуждается давно. Речь идёт о введении отдельных ставок для владельцев дорогой недвижимости, яхт, самолётов и премиальных автомобилей. Сейчас повышенный платёж за мощные машины формально «вшит» в транспортный налог, однако, по мнению депутата, этого недостаточно.
Он сообщил, что возглавляемая им фракция уже вносила законопроекты, предполагающие прогрессивную шкалу для роскошных автомобилей: один процент от стоимости — для машин от 20 миллионов рублей, две процента — для автомобилей ценой от 30 до 50 миллионов, три процента — для сегмента 50−100 миллионов и четыре процента — для техники дороже 100 миллионов. Такой подход, по мнению депутата, был бы куда справедливее массового повышения транспортного налога.
