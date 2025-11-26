Ричмонд
Ташкент привлечет Британию к переработке строительных отходов

Хокимият Ташкента и британский фонд UK Export Finance (UKEF) планируют подписать соглашение о транспортировке и переработке строительного мусора, сообщили городские власти.

Источник: Курсив

Ожидается, что британская сторона поможет создать современные линии для сортировки и переработки строительных отходов. Главная цель проекта — повысить долю переработанных материалов и внедрить технологии их повторного использования.

«Реализуемый проект призван сформировать в Ташкенте современную, экологически безопасную и инвестиционно-привлекательную систему управления строительными отходами», — подчеркнули в хокимияте.

По прогнозам столичных властей стороны планируют подписать соглашение в первом квартале будущего года.

Ранее Kursiv Uzbekistan писал, что в Ташкенте внедрили GPS-контроль за движением мусоровозов.