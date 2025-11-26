Ташкент привлечет Британию к переработке строительных отходов

Ожидается, что британская сторона поможет создать современные линии для сортировки и переработки строительных отходов. Главная цель проекта — повысить долю переработанных материалов и внедрить технологии их повторного использования.
«Реализуемый проект призван сформировать в Ташкенте современную, экологически безопасную и инвестиционно-привлекательную систему управления строительными отходами», — подчеркнули в хокимияте.
По прогнозам столичных властей стороны планируют подписать соглашение в первом квартале будущего года.
Ранее Kursiv Uzbekistan писал, что в Ташкенте внедрили GPS-контроль за движением мусоровозов.