В Беларуси крупный банк вводит лимит на снятие наличных в банкоматах

Уточняется, что лимиты коснутся только снятия наличных бесконтактным способом: приложив к считывающему устройству банкомата карту, смартфон или смарт-часы. При необходимости снятия большей суммы нужно будет вставлять карту в банкомат. В этих случаях будут применяться стандартные лимиты для данного типа карт.