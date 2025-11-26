Ричмонд
В Беларуси крупный банк вводит лимит на снятие наличных в банкоматах

Один из крупных белорусских банков вводит лимит на снятие наличных с карт.

Источник: Комсомольская правда

В Беларуси один из крупных банков вводит лимит на снятие наличных в банкоматах. Новые правила снятия наличных — у «Беларускага народнага банка», сообщает пресс-служба финучреждения.

В частности, в «БНБ-Банке» с 22 декабря 2025-го начнут действовать лимиты на бесконтактное снятие денег в банкоматах. Снять наличные с карты «БНБ Банка», в том числе и посредством платежного приложения, можно будет соблюдая суточные лимиты.

С карт банка, обслуживаемых платежными системами Mastercard World Elite и Visa Infinite — до 1,7 тысячи долларов, по остальным картам банка — 350 долларов.

— Лимит будет рассчитан в эквиваленте по курсу Национального банка на момент операции, — пояснили в пресс-службе.

Уточняется, что лимиты коснутся только снятия наличных бесконтактным способом: приложив к считывающему устройству банкомата карту, смартфон или смарт-часы. При необходимости снятия большей суммы нужно будет вставлять карту в банкомат. В этих случаях будут применяться стандартные лимиты для данного типа карт.

Ранее «Беларусбанк» сообщил о новых правилах снятия наличных.

Еще пять белорусских министерств получили больше денег на зарплаты.

Тем временем Нацбанк поднял курс евро и курс доллара на 26 ноября.