Повышение утильсбора и новые требования к зимней резине: что изменится для водителей с 1 декабря. Инфографика

Водительские удостоверения в России действуют десять лет, после чего их необходимо заменить. Во время пандемии и последующих ограничений государство несколько раз автоматически продлевало документы, срок действия которых истекал с 1 января 2022 по 31 декабря 2023 года. Фактически этим правам добавили еще три года действия.