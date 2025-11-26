В Москве отремонтировали более 58 километров барьерных ограждений

Специалисты комплекса городского хозяйства отремонтировали с начала года более 58 километров барьерных ограждений, поврежденных при дорожных авариях. Об этом рассказал заместитель Мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.
«Ремонт барьерных ограждений, поврежденных в результате наезда автомобилей, — одно из важных направлений работы дорожных служб. В этом году уже восстановили свыше 58 километров таких конструкций. Чаще всего ремонт проводился на участках кольцевых и вылетных магистралей», — отметил Петр Бирюков.
Время ликвидации одного поврежденного участка составляет от полутора до двух часов в зависимости от его протяженности и характера повреждения.
В Москве используют современные барьерные ограждения, способные удержать автомобиль весом до девяти тонн при скорости 60 километров в час. Эти конструкции позволяют снизить тяжесть последствий при ДТП, не допустить выезд машины на полосу встречного движения и, соответственно, лобовое столкновение с другим транспортным средством.
При проведении ремонта применяются специальные сваебойные установки, с помощью которых демонтируются поврежденные элементы и затем появляются новые конструкции.