В Москве отремонтировали более 58 километров барьерных ограждений

«Ремонт барьерных ограждений, поврежденных в результате наезда автомобилей, — одно из важных направлений работы дорожных служб. В этом году уже восстановили свыше 58 километров таких конструкций. Чаще всего ремонт проводился на участках кольцевых и вылетных магистралей», — отметил Петр Бирюков.