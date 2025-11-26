Генпрокуратура РФ примет участие в банкротстве челябинки из топа Forbes

Решение о национализации ЧЭМК было принято в 2024 году по требованию Генпрокуратуры РФ из-за нарушений при приватизации предприятия. С семей Антиповых и их партнеров были взысканы 105 млрд рублей, включая обращение взыскания на пенсию самой Людмилы Антиповой. Бизнесмены пытались оспорить судебные решения, но процессы проиграли.