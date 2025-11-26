Генпрокуратура РФ примет участие в банкротстве челябинки из топа Forbes

Ведомство стало участником процесса о банкротстве Людмилы Антиповой.
Генпрокуратура РФ выступит третьим лицом в деле о банкротстве бывшей владелицы Челябинского электрометаллургического комбината Людмилы Антиповой. Как сообщили в пресс-службе челябинского арбитража, судебное заседание пройдет в январе.
«К участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечена Генпрокуратура РФ. Дело рассматривается в закрытом судебном заседании», — заявили в суде.
Заявление Антиповой о признании банкротом арбитражный суд региона принял 20 ноября. В конце января он соберется, чтобы проверить обоснованность требований. В их числе — просьба бизнесвумен утвердить финансового управляющего из саморегулируемой организации «Арсенал». Ходатайство арбитраж рассмотрит в ходе предстоящего заседания.
Антипова считалась одной из богатейших женщин России. До национализации активов бизнес-леди находилась в списке Forbes, составленном из имен самых богатых россиянок.
Решение о национализации ЧЭМК было принято в 2024 году по требованию Генпрокуратуры РФ из-за нарушений при приватизации предприятия. С семей Антиповых и их партнеров были взысканы 105 млрд рублей, включая обращение взыскания на пенсию самой Людмилы Антиповой. Бизнесмены пытались оспорить судебные решения, но процессы проиграли.