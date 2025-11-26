Wildberries зарегистрировала WB Taxi в Узбекистане

В Узбекистане WB Taxi зарегистрировали в середине июня нынешнего года. По данным ЕГРПО, компания намерена предоставлять услуги такси. Уставный фонд компании — 500 тыс. сумов.
Ее учредителями значатся WB Int Export с 99% доли, 1% принадлежит ООО «РВБ» — объединенная компания, образованная в результате слияния маркетплейса Wildberries и оператора наружной рекламы Russ Outdoor. Kursiv Uzbekistan направил запрос в компанию для получения дополнительной информации.
Тестирование одноименного сервиса такси ведется в Беларуси. Мобильные приложения уже доступны для скачивания в этой стране.
В октябре этого года стало известно, что маркетплейс нацелился на рынок пассажироперевозок в Москве. По слухам, торговая площадка намерена приобрести «Ситимобил». До этого в Wildberries перешел Анатолий Сморгонский — бывший глава российского Gett и агрегатора Bibi. Он стал руководителем подразделения WB Taxi.
Ранее Kursiv Uzbekistan писал, что «дочка» Wildberries в Узбекистане получила инвестиционную лицензию.