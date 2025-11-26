Wildberries зарегистрировала WB Taxi в Узбекистане

В октябре этого года стало известно, что маркетплейс нацелился на рынок пассажироперевозок в Москве. По слухам, торговая площадка намерена приобрести «Ситимобил». До этого в Wildberries перешел Анатолий Сморгонский — бывший глава российского Gett и агрегатора Bibi. Он стал руководителем подразделения WB Taxi.