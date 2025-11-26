Ричмонд
+17°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Wildberries зарегистрировала WB Taxi в Узбекистане

«Дочка» Wildberries в Узбекистане — WB Int Export зарегистрировала компанию WB Taxi, на это обратила внимание редакция Kursiv Uzbekistan.

Источник: Курсив

В Узбекистане WB Taxi зарегистрировали в середине июня нынешнего года. По данным ЕГРПО, компания намерена предоставлять услуги такси. Уставный фонд компании — 500 тыс. сумов.

Ее учредителями значатся WB Int Export с 99% доли, 1% принадлежит ООО «РВБ» — объединенная компания, образованная в результате слияния маркетплейса Wildberries и оператора наружной рекламы Russ Outdoor. Kursiv Uzbekistan направил запрос в компанию для получения дополнительной информации.

Тестирование одноименного сервиса такси ведется в Беларуси. Мобильные приложения уже доступны для скачивания в этой стране.

В октябре этого года стало известно, что маркетплейс нацелился на рынок пассажироперевозок в Москве. По слухам, торговая площадка намерена приобрести «Ситимобил». До этого в Wildberries перешел Анатолий Сморгонский — бывший глава российского Gett и агрегатора Bibi. Он стал руководителем подразделения WB Taxi.

Ранее Kursiv Uzbekistan писал, что «дочка» Wildberries в Узбекистане получила инвестиционную лицензию.

Узнать больше по теме
Компания Wildberries: от создания до слияния с Russ
Крупнейший российский интернет-магазин международного уровня начал работать в 2004 году. Создала его мама в декрете Татьяна Бакальчук. Сегодня владелица Wildberries — одна из богатейших женщин России и мира. Историю компании читайте в нашем материале.
Читать дальше