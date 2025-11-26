Продажи на грани провала: тюменские застройщики протиснулись в важный федеральный топ

«Если рынок замедляется, строительные издержки растут или возникают проблемы с финансированием, высок риск, что сроки будут сдвигаться. В случае системных проблем это действительно может привести к заморозке строительства, особенно если компания работает без проектного финансирования», — отметил в беседе с URA.RU директор рынков России и СНГ fam Properties Валерий Тумин.