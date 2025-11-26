В Челябинской области автомобилист купил машину за 360 миллионов рублей

В таблице стоимости вслед за Bugatti Chiron расположились Lamborghini Revuelto за 99 млн рублей и Rolls-Royce Ghost за 94,737 млн рублей. Спрос на люксовые авто в России выросл на 13%, зато их цена снизилась на 5,3%. Теперь в среднем машину можно приобрести за 26,99 млн рублей.