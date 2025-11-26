Строительство пятизвездочной гостиницы в Кургане могут заморозить. Инсайд

В Кургане возможно заморозят строительство элитной пятизвездочной гостиницы на Куйбышева, 44. Приостановка возведения здания охватит зимний период, это может быть связано с финансовыми трудностями. Об этом сообщили источники из сферы бизнеса корреспонденту URA.RU.