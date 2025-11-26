Узбекистан доведет долю ВИЭ до 54% к 2030 году

Сегодня в стране действуют 13 солнечных и пять ветровых электростанций общей мощностью 4,7 тыс. МВт. Они выработали более 9,7 млрд кВт·ч электроэнергии. Благодаря этому удалось сэкономить 2,8 млрд куб м. природного газа и предотвратить выброс 4,2 млн тонн вредных веществ.
В частном секторе, на предприятиях и соцобъектах устанавливаются солнечные панели общей мощностью 1,9 тыс. МВт и гелиоколлекторы объемом 4,85 млн литров. Это позволило дополнительно сэкономить 761 млн куб м. газа и избежать выброса еще 905 тыс. тонн загрязнений.
На теплоэлектростанциях также внедряются современные экологические технологии. На Ташкентской ТЭЦ установлены новые газотурбинные установки, автоматические мониторинговые системы и фильтры, что снизило выбросы на 200 тонн в год.
Вместе с этим, в 2025 году в рамках проекта «Яшил макон» предприятия топливно-энергетического комплекса высадили более 2,5 млн деревьев, создав новые эко-зоны вокруг производственных объектов.
