Импорт нефти в Китай может вырасти на 1,4 млн баррелей в сутки к 2030 году

Многие забывают, что действующее руководство ЕС взяло курс не только на отказ от российских углеводородов, а на отказ от всех углеводородов в области энергетики. Вряд ли можно предположить, что от этого в восторге европейские компании, покупавшие нефтепродукты, нефть и газ в РФ. Более того, не в восторге и автопроизводители из Евросоюза, которых поставили перед фактом: в 2035 году в Евросоюзе введут запрет на продажу новых автомобилей с двигателем внутреннего сгорания. Автопроизводители считают, что это их разорит, а европейский рынок будет отдан китайским компаниям.