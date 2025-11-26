Приставы по иску Генпрокуратуры арестовали знаковый актив челябинской ОПС «Махонинские»*

Теперь у судебных приставов дошли руки до ООО «Реси» и ООО «Мторг». Это означает, что обеспечительные меры коснулись и ночного клуба «Галактика развлечений», одного из самых известных развлекательных заведений Челябинска. В начале 2000-х братья Махонины купили на северо-западе Челябинска здание бывшей фабрики художественных изделий. Там открыли самый крупный на тот момент в городе досуговый комплекс — «Галактика развлечений», а рядом построили сауну и фабрику элитной мебели «Монбельер».