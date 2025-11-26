Bloomberg: ВМФ США сокращает заказы на «красивый» фрегат Трампа

ВМФ США урежет заказы на фрегат класса Constellation с шести до двух и планы в отношении даже этих двух фрегатов останутся под вопросом, сообщает Bloomberg со ссылкой на заявление министра ВМС США Джона Фелана. Он сказал, что это решение согласуется с намерением оперативного расширения флота, «чтобы противостоять угрозам завтрашнего дня».