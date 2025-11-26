Bloomberg: ВМФ США сокращает заказы на «красивый» фрегат Трампа

ВМФ США урежет заказы на фрегат класса Constellation с шести до двух и планы в отношении даже этих двух фрегатов останутся под вопросом, сообщает Bloomberg со ссылкой на заявление министра ВМС США Джона Фелана. Он сказал, что это решение согласуется с намерением оперативного расширения флота, «чтобы противостоять угрозам завтрашнего дня».
Средства, выделенные на строительство фрегатов, будут направлены на будущие нужды ВМФ. На сегодняшний день на этот проект потрачено около 2,5 млрд долларов, уточняет агентство. По мнению Bloomberg, такой шаг США станет ударом для итальянской компании Fincantieri, с «дочкой» которой в Висконсине был заключен контракт на строительство фрегатов.
По сведениям Bloomberg, проблемы с реализацией программы возникли давно. В апреле 2024 года представители ВМФ заявили, что первый фрегат, строительство которого началось в 2022 году, будет сдан на три года позже предусмотренной контрактом даты. Такую задержку они объяснили преимущественно трудностями с наймом опытных специалистов.
Стоимость фрегата такого класса оценивается в 1,1−1,2 млрд долларов, а стоимость первого корабля превысит 1,3 млрд долларов.
«Это очередной фрегат в череде проблемных программ надводного кораблестроения ВМС США, которые сулят новые возможности для ведения боевых действий, инвестируют миллиарды в их реализацию и в итоге остаются ни с чем», — сказала Шелби Оукли, директор Счетной палаты США, которая работала над отчетом ВМФ за 2024 год.