Bloomberg: ВМФ США сокращает заказы на «красивый» фрегат Трампа

Военно-морской флот США из-за задержек сокращает заказы на фрегат нового класса с управляемыми ракетами, который президент Дональд Трамп когда-то называл «самым красивым». Эту информацию передает агентство Bloomberg.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Фрегат типа «Констеллейшн», компьютерное изображение
Источник: U.S. Navy
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

ВМФ США урежет заказы на фрегат класса Constellation с шести до двух и планы в отношении даже этих двух фрегатов останутся под вопросом, сообщает Bloomberg со ссылкой на заявление министра ВМС США Джона Фелана. Он сказал, что это решение согласуется с намерением оперативного расширения флота, «чтобы противостоять угрозам завтрашнего дня».

Средства, выделенные на строительство фрегатов, будут направлены на будущие нужды ВМФ. На сегодняшний день на этот проект потрачено около 2,5 млрд долларов, уточняет агентство. По мнению Bloomberg, такой шаг США станет ударом для итальянской компании Fincantieri, с «дочкой» которой в Висконсине был заключен контракт на строительство фрегатов.

Как напоминает издание, Трамп рекламировал эти фрегаты в конце своего первого президентского срока: он восхвалял их маневренность и тот факт, что дочерняя компания Fincantieri базируется в штате Висконсин, обеспечивая американцев рабочими местами.

По сведениям Bloomberg, проблемы с реализацией программы возникли давно. В апреле 2024 года представители ВМФ заявили, что первый фрегат, строительство которого началось в 2022 году, будет сдан на три года позже предусмотренной контрактом даты. Такую задержку они объяснили преимущественно трудностями с наймом опытных специалистов.

Как уточняет ВМФ, строительство первого судна на сегодняшний день завершено только на 12%, а строительство второго даже не началось.

Стоимость фрегата такого класса оценивается в 1,1−1,2 млрд долларов, а стоимость первого корабля превысит 1,3 млрд долларов.

«Это очередной фрегат в череде проблемных программ надводного кораблестроения ВМС США, которые сулят новые возможности для ведения боевых действий, инвестируют миллиарды в их реализацию и в итоге остаются ни с чем», — сказала Шелби Оукли, директор Счетной палаты США, которая работала над отчетом ВМФ за 2024 год.

