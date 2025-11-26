Reuters: Франция и ФРГ пытаются выбраться из тупика с передовым стелс-истребителем

Немцы уже пригрозили в случае неуступчивости Франции использовать растущий оборонный бюджет Германии для финансирования конкурирующего проекта. Как считают эксперты, и Франция, и ФРГ могли бы заняться разработкой отдельных стелс-истребителей или начать сотрудничество со шведской компанией Saab. В первом случае это был бы «частичный развод», который бы позволил Парижу и Берлину сохранить лицо и избежать публичного раскола.