Reuters: Франция и ФРГ пытаются выбраться из тупика с передовым стелс-истребителем

Согласно статье, истребитель нового поколения Future Combat Air System (FCAS), представленный более восьми лет назад, стал предметом споров между французской компанией Dassault Aviation и европейским авиастроительным концерном Airbus, который в проекте представляют Германия и Испания. Скандалы, которые привели к недоверию между компаниями, вызваны совместным использованием рабочих мест и ценных технологий, уточняет Reuters.
Dassault настаивает на том, чтобы возглавить проектирование и разработку базового истребителя, ссылаясь на свой опыт создания истребителей «под ключ». Airbus, в свою очередь, утверждает, что это противоречит соглашениям, согласно которым каждая страна имеет равное право голоса.
Немецкие источники утверждают, что Dassault хочет получить контроль над 80% проекта, но Dassault отрицает это. Немцы также обвиняют французов в ограничении доступа к дорогостоящей части проектных работ. Французская сторона хочет сохранить паритет с Airbus, который до прихода в проект Испании составлял 50%. Они подозревают Берлин в желании ослабить технологическое преимущество Dassault.
Тесные и прочные политические отношения между Парижем и Берлином несколько ослабли. В результате промышленники были спущены с поводка и по-настоящему набросились друг на друга.
Сейчас эксперты оценивают шансы на создание совместного истребителя менее чем в 50%. Как предполагает издание, может повториться ситуация с европейским истребителем Eurofighter, когда Франция в 1985 году вышла из проекта.
Немцы уже пригрозили в случае неуступчивости Франции использовать растущий оборонный бюджет Германии для финансирования конкурирующего проекта. Как считают эксперты, и Франция, и ФРГ могли бы заняться разработкой отдельных стелс-истребителей или начать сотрудничество со шведской компанией Saab. В первом случае это был бы «частичный развод», который бы позволил Парижу и Берлину сохранить лицо и избежать публичного раскола.
Однако у ФРГ, у которой недостаточно опыта в авиастроении, могут возникнуть проблемы с созданием конкурентоспособного истребителя-невидимки, а Франция столкнется с бюджетным кризисом и серьезными финансовыми трудностями, полагает Reuters.
Агентство пишет, что соглашение об основных принципах сотрудничества должно быть подписано самое позднее к середине декабря. На кону — следующий этап реализации планов по поставке истребителей с беспилотниками для Франции, Германии и Испании к 2040 году.