Reuters: Франция и ФРГ пытаются выбраться из тупика с передовым стелс-истребителем

Франция и Германия усиливают давление на свои промышленные концерны, чтобы спасти проект новейшего европейского истребителя стоимостью 100 млрд евро, который балансирует на грани краха. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: Airbus
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

Согласно статье, истребитель нового поколения Future Combat Air System (FCAS), представленный более восьми лет назад, стал предметом споров между французской компанией Dassault Aviation и европейским авиастроительным концерном Airbus, который в проекте представляют Германия и Испания. Скандалы, которые привели к недоверию между компаниями, вызваны совместным использованием рабочих мест и ценных технологий, уточняет Reuters.

Dassault настаивает на том, чтобы возглавить проектирование и разработку базового истребителя, ссылаясь на свой опыт создания истребителей «под ключ». Airbus, в свою очередь, утверждает, что это противоречит соглашениям, согласно которым каждая страна имеет равное право голоса.

Дошло до того, что каждая из компаний предложила другой уйти из проекта и заявила, что в состоянии действовать в одиночку.

Немецкие источники утверждают, что Dassault хочет получить контроль над 80% проекта, но Dassault отрицает это. Немцы также обвиняют французов в ограничении доступа к дорогостоящей части проектных работ. Французская сторона хочет сохранить паритет с Airbus, который до прихода в проект Испании составлял 50%. Они подозревают Берлин в желании ослабить технологическое преимущество Dassault.

Тесные и прочные политические отношения между Парижем и Берлином несколько ослабли. В результате промышленники были спущены с поводка и по-настоящему набросились друг на друга.

Дуглас Барри
старший научный сотрудник Международного института стратегических исследований (IISS)

Сейчас эксперты оценивают шансы на создание совместного истребителя менее чем в 50%. Как предполагает издание, может повториться ситуация с европейским истребителем Eurofighter, когда Франция в 1985 году вышла из проекта.

Неспособность выйти из тупика засвидетельствует неготовность Европы обеспечить оборонное единство.

Немцы уже пригрозили в случае неуступчивости Франции использовать растущий оборонный бюджет Германии для финансирования конкурирующего проекта. Как считают эксперты, и Франция, и ФРГ могли бы заняться разработкой отдельных стелс-истребителей или начать сотрудничество со шведской компанией Saab. В первом случае это был бы «частичный развод», который бы позволил Парижу и Берлину сохранить лицо и избежать публичного раскола.

Однако у ФРГ, у которой недостаточно опыта в авиастроении, могут возникнуть проблемы с созданием конкурентоспособного истребителя-невидимки, а Франция столкнется с бюджетным кризисом и серьезными финансовыми трудностями, полагает Reuters.

Агентство пишет, что соглашение об основных принципах сотрудничества должно быть подписано самое позднее к середине декабря. На кону — следующий этап реализации планов по поставке истребителей с беспилотниками для Франции, Германии и Испании к 2040 году.