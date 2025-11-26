Годовая инфляция в России опустилась ниже 7%

В России зафиксировано снижение годовой инфляции, которая в период с 18 по 24 ноября уменьшилась с 7,12% до 6,92%. Об этом говорится в обзоре о текущей ценовой ситуации, подготовленном Минэкономразвития.
С начала текущего месяца потребительские цены увеличились на 0,4%, за последнюю неделю — на 0,14%, а с начала 2025 года — на 5,23%.
В секторе продовольственных товаров за последнюю неделю зафиксирован рост цен на 0,16%. Если исключить плодоовощную продукцию, стоимость которой увеличилась на 1,3%, то рост составит 0,06%. Наблюдалось недельное снижение цен на такие товары, как сахар, мясная продукция, макаронные изделия, сыры и яйца.
Стоимость непродовольственных товаров увеличилась за семидневный период на 0,08%. Отмечено снижение цен на бензин (на 0,26%) и строительные материалы (на 0,04%), в то время как одежда и обувь, напротив, стали дороже на 0,1% и 0,2% соответственно.
Ранее председатель Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что инфляция снизится до 4% во второй половине 2026 года.