Минфин Великобритании вводит налоги на особняки и такси

Министерство финансов Великобритании объявило о введении новых налогов на особняки и такси. Об этом сообщила министр финансов Рейчел Ривс, представляя бюджет в Палате общин.
Согласно новым мерам, владельцы недвижимости стоимостью свыше £2 млн ($2,6 млн) будут обязаны платить дополнительный налог в £2,5 тыс. ($3,3 тыс.). Сумма налога будет увеличиваться в зависимости от стоимости жилья — например, для домов стоимостью £5 млн ($6,6 млн) налог составит £7,5 тыс. ($9,9 тыс.) ежегодно. Это позволит пополнить бюджет на £400 млн ($530 млн), согласно расчетам Бюро по бюджетной ответственности.
Кроме того, правительство введёт налог на поездки на такси через приложения Uber и Bolt. Также заморожены пороги прогрессивного налога на доходы, что приведёт к увеличению числа людей, попадающих под более высокие налоговые ставки. Ожидается, что это принесёт в бюджет £8 млрд ($10,6 млрд).
Кроме того, правительство заморозит топливный сбор на уровне £52,95 ($70) за литр, а также увеличит минимальную заработную плату на 4,1%, до £12,71 ($16,8) в час, что выше текущей инфляции, составляющей 3,6%.
Дополнительно министр финансов анонсировала повышение налога на онлайн-беттинг с 15% до 25%, а также введение налога на электромобили — владельцы таких машин будут платить 3 пенса за каждую пройденную милю, а владельцы гибридных — 1,5 пенса. Эти меры могут принести в казну £1,4 млрд ($1,9 млрд).
Ранее сообщалось, что британское правительство намерено ежегодно пополнять бюджет на дополнительные £26 млрд к 2030 году за счет увеличения налогов.