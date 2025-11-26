Герман Греф считает курс доллара в диапазоне 98−105 рублей равновесным

Ранее KP.RU писал, что текущий курс рубля не является переукрепленным. Глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина отметила, что стабильный и сильный курс национальной валюты свидетельствует о стабильности и силе экономики. Она уточнила, что, хотя курс в текущем году укрепился на 10%, в предыдущем году он ослаб на такую же величину.