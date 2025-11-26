Ричмонд
Герман Греф считает курс доллара в диапазоне 98−105 рублей равновесным

Глава Сбербанка обозначил равновесный курс рубля для рынка и экономики.

Источник: Комсомольская правда

Сбалансированным уровнем для национальной валюты России можно считать диапазон около 98−105 рублей за доллар. Об этом сообщил глава Сбербанка Герман Греф, выступая на полях DomClick Digital Forum.

«Мы сегодня считаем равновесным курсом диапазон примерно 98−105 рублей. Это тот курс, который должен был бы быть при нормализации рынка», — сказал председатель Сбера.

По оценке Грефа, такой курc отражал бы нормализованное состояние рынка, был бы приемлем для экспортеров и одновременно создавал бы естественный защитный барьер для импорта.

Ранее KP.RU писал, что текущий курс рубля не является переукрепленным. Глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина отметила, что стабильный и сильный курс национальной валюты свидетельствует о стабильности и силе экономики. Она уточнила, что, хотя курс в текущем году укрепился на 10%, в предыдущем году он ослаб на такую же величину.

