Депутат Сенин выступил за одинаковую цену на товары на маркетплейсах для всех

— Я бы хотел начать с того, что еще больше года назад, в июле, в одном из интервью я говорил, что если маркетплейсы позиционируют себя исключительно как площадку для выставления товаров и имеют процент с продаж, то логично, что все продавцы и покупатели должны иметь равные условия. И платформа не должна заниматься бизнесом, который связан с предоставлением у себя, по сути, платежных, финансовых, кредитных услуг, пользуясь своим, в общем-то, монопольным положением. А если дело обстоит не так, то должны быть соответствующие регулирования.