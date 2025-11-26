Годовая инфляция в России за неделю снизилась до 6,92%

Годовая инфляция в России за неделю с 18 по 24 ноября замедлилась, опустившись с 7,12% до 6,92%. Об этом сообщается в обзоре текущей ценовой ситуации, подготовленном Минэкономразвития РФ.
«На неделе с 18 по 24 ноября 2025 года инфляция составила 0,14%», — говорится в сообщении ведомства.
Рост цен на продовольственные товары достиг 0,16% за неделю. На 1,29% подорожала плодоовощная продукция, а цены на продовольствие, за исключением овощей и фруктов, увеличились на 0,06%. Среди непродовольственных товаров также наблюдаются темпы роста цен — 0,08%.
Ранее KP.RU сообщал, что цены на продукты, не входящие в список социально значимых, могут возрасти с 1 января 2026 года. Это связано с увеличением базовой ставки НДС до 22%.